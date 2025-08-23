Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Grêmio e Ceará é neste sábado, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Grêmio e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 23 de agosto (23/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Grêmio x Ceará: como chegam os times
Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time gaúcho, mais uma vez, com a força máxima possível. A única alteração será a saída de Fernando Sobral, suspenso. Richardson, que tem características semelhantes ao camisa 88, deve ser o substituto.
Exista também a expectativa das estreias do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho, novos reforços do clube. Vina, ídolo da torcida, teve seu nome publicado no BID, mas não viajou com o grupo.
Do outro lado, o Grêmio chega ao confronto com a expectativa de engatar o segundo triunfo consecutivo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Atualmente, a distância para o Vitória, 17º colocado, é de quatro pontos.
Em campo, o técnico Mano Menezes deve repetir a estrutura da equipe utilizada na vitória sobre o Atlético-MG, mas terá os desfalques de Carlos Vinícius e Dodi, ambos suspensos. A boa notícia é que o time pode contar com duas estreias: o volante Noriega, já regularizado, e o lateral-direito Marcos Rocha, recém-contratado.
No meio-campo, Cuéllar e Edenilsontendem a seguir como titulares, enquanto Alex Santana é cotado para assumir a vaga de Villasanti, que sofreu lesão no ligamento cruzado do joelho e não joga mais em 2025. (Com Gazeta Esportiva)
Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Ceará
Sábado, 23 de agosto (23/08), às 21 horas (horário de Brasília).
Onde será Grêmio x Ceará
Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
