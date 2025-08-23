Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

FORTALEZA,CEARÁ, BRASIL,05-04-2025: Fernandinho em Primeiro jogo em casa do Campeonato Brasileiro serie A do Ceará x Grêmio na arena Castelão. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo) / Crédito: Samuel Setubal

Grêmio e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 23 de agosto (23/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio x Ceará: como chegam os times Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time gaúcho, mais uma vez, com a força máxima possível. A única alteração será a saída de Fernando Sobral, suspenso. Richardson, que tem características semelhantes ao camisa 88, deve ser o substituto. Exista também a expectativa das estreias do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho, novos reforços do clube. Vina, ídolo da torcida, teve seu nome publicado no BID, mas não viajou com o grupo.

Do outro lado, o Grêmio chega ao confronto com a expectativa de engatar o segundo triunfo consecutivo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Atualmente, a distância para o Vitória, 17º colocado, é de quatro pontos. Em campo, o técnico Mano Menezes deve repetir a estrutura da equipe utilizada na vitória sobre o Atlético-MG, mas terá os desfalques de Carlos Vinícius e Dodi, ambos suspensos. A boa notícia é que o time pode contar com duas estreias: o volante Noriega, já regularizado, e o lateral-direito Marcos Rocha, recém-contratado. No meio-campo, Cuéllar e Edenilsontendem a seguir como titulares, enquanto Alex Santana é cotado para assumir a vaga de Villasanti, que sofreu lesão no ligamento cruzado do joelho e não joga mais em 2025. (Com Gazeta Esportiva)

