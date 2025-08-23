Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Grêmio e Ceará é neste sábado, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Grêmio e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 23 de agosto (23/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Grêmio x Ceará: como chegam os times  

Comandado por Léo Condé, o Alvinegro de Porangabuçu deve encarar o time gaúcho, mais uma vez, com a força máxima possível. A única alteração será a saída de Fernando Sobral, suspenso. Richardson, que tem características semelhantes ao camisa 88, deve ser o substituto.

Exista também a expectativa das estreias do volante Vinicius Zanocelo e do meia-atacante Rodriguinho, novos reforços do clube. Vina, ídolo da torcida, teve seu nome publicado no BID, mas não viajou com o grupo.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Grêmio chega ao confronto com a expectativa de engatar o segundo triunfo consecutivo para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento. Atualmente, a distância para o Vitória, 17º colocado, é de quatro pontos.

Em campo, o técnico Mano Menezes deve repetir a estrutura da equipe utilizada na vitória sobre o Atlético-MG, mas terá os desfalques de Carlos Vinícius e Dodi, ambos suspensos. A boa notícia é que o time pode contar com duas estreias: o volante Noriega, já regularizado, e o lateral-direito Marcos Rocha, recém-contratado.

No meio-campo, Cuéllar e Edenilsontendem a seguir como titulares, enquanto Alex Santana é cotado para assumir a vaga de Villasanti, que sofreu lesão no ligamento cruzado do joelho e não joga mais em 2025. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Ceará

Sábado, 23 de agosto (23/08), às 21 horas (horário de Brasília).

Onde será Grêmio x Ceará

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil; CONFIRA

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar