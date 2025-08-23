Escalação: como Grêmio e Ceará vão a campo pelo Brasileirão 2025

Escalação: como Grêmio e Ceará vão a campo pelo Brasileirão 2025Equipes se enfrentam hoje, 23, às 21 horas, na Arena do Grêmio, em partida da 21ª rodada da Série A 2025. Veja escalação confirmada das equipes
Grêmio e Ceará se enfrentam hoje, sábado, 23 de agosto (23/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21 horas (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:
ESCALAÇÕES
Grêmio
4-3-3: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Balbuena, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Alex Santana e Edenilson; Alysson, Cristian Olivera e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes
Ceará
4-3-3: Bruno Ferreira; Fabiano, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Richardson, Dieguinho e Lourenço; Galeano, Pedro Raul e Aylon. Téc: Léo Condé