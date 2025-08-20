Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

Erick e Aylon disputam lance no jogo Bahia x Ceará / Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Bahia e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 20 de agosto (20/08), em jogo válido pelas semifinais da Copa do Nordeste 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h30min. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Bahia x Ceará: como chegam os times Dono da casa, o Bahia vive bom momento em 2025, com seis jogos de invencibilidade — três vitórias e três empates —, presença no G-4 da Série A e vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o time de Rogério Ceni quer avançar no Nordestão. O Esquadrão mira o pentacampeonato regional, já que levantou a taça em 2001, 2002, 2017 e 2021. Para isso, conta com os retornos do experiente meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na rodada passada do Brasileirão, e do volante Rodrigo Nestor, recuperado. Por outro lado, o Tricolor não terá Erick Pulga, Erick e Kanu, todos lesionados. O lateral-direito Gilberto e o meia Michel Araújo são dúvidas.

Com campanha sólida no Brasileirão — é o 10º colocado, mais próximo do G-6 do que do Z-4 —, o time de Léo Condé volta as atenções para o torneio regional e terá de superar algumas ausências: o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor, que pertencem ao Bahia, não podem atuar; o goleiro Fernando Miguel e o atacante Fernandinho, lesionados, também são baixas. A novidade na delegação é a presença do atacante Pedro Henrique, que ficou fora das partidas contra Palmeiras e RB Bragantino-SP e viajou com o grupo para Salvador. A ausência do camisa 7 fez o treinador até adotar uma nova formação, com quatro meio-campistas, que funcionou diante do Massa Bruta. Ainda assim, a equipe terá ao menos uma mudança: Marllon retorna à zaga no posto de Marcos Victor. Nicolas segue na lateral esquerda, e Fabiano Souza e Rafael Ramos disputam espaço no lado direito, já que há revezamento devido à quantidade de jogos. O Vovô não poderá contar com Vina, Paulo Baya, Zanocelo e Rodriguinho, já que o prazo de inscrições no Nordestão estava encerrado antes das contratações. (Com Afonso Ribeiro)

