Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo e online pela Copa do Nordeste

Jogo da Copa do Nordeste entre Bahia e Ceará é nesta quarta-feira, 20, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Bahia e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 20 de agosto (20/08), em jogo válido pelas semifinais da Copa do Nordeste 2025. A partida será disputada na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), às 21h30min. (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na SBT (canal de TV aberta), na ESPN (canal de TV fechada), no Premiere (serviço de pay-per-view) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Bahia x Ceará: como chegam os times  

Dono da casa, o Bahia vive bom momento em 2025, com seis jogos de invencibilidade — três vitórias e três empates —, presença no G-4 da Série A e vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora, o time de Rogério Ceni quer avançar no Nordestão. O Esquadrão mira o pentacampeonato regional, já que levantou a taça em 2001, 2002, 2017 e 2021.

Para isso, conta com os retornos do experiente meia Everton Ribeiro, que cumpriu suspensão na rodada passada do Brasileirão, e do volante Rodrigo Nestor, recuperado. Por outro lado, o Tricolor não terá Erick Pulga, Erick e Kanu, todos lesionados. O lateral-direito Gilberto e o meia Michel Araújo são dúvidas.

Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Com campanha sólida no Brasileirão — é o 10º colocado, mais próximo do G-6 do que do Z-4 —, o time de Léo Condé volta as atenções para o torneio regional e terá de superar algumas ausências: o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o zagueiro Marcos Victor, que pertencem ao Bahia, não podem atuar; o goleiro Fernando Miguel e o atacante Fernandinho, lesionados, também são baixas.

A novidade na delegação é a presença do atacante Pedro Henrique, que ficou fora das partidas contra Palmeiras e RB Bragantino-SP e viajou com o grupo para Salvador. A ausência do camisa 7 fez o treinador até adotar uma nova formação, com quatro meio-campistas, que funcionou diante do Massa Bruta.

Ainda assim, a equipe terá ao menos uma mudança: Marllon retorna à zaga no posto de Marcos Victor. Nicolas segue na lateral esquerda, e Fabiano Souza e Rafael Ramos disputam espaço no lado direito, já que há revezamento devido à quantidade de jogos. O Vovô não poderá contar com Vina, Paulo Baya, Zanocelo e Rodriguinho, já que o prazo de inscrições no Nordestão estava encerrado antes das contratações.  (Com Afonso Ribeiro)

Bahia x Ceará: onde assistir ao vivo ao jogo da Copa do Nordeste

  • Globo: canal de TV aberta
  • ESPN: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view
  • Disney+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Bahia x Ceará

Quarta-feira, 20 de agosto (20/08), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Bahia x Ceará

Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)

Esportes O POVO lança novo canal do Youtube; CONFIRA TUDO SOBRE FUTEBOL CEARENSE

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar