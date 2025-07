Escalação: como Cruzeiro e Ceará vão a campo pelo Brasileirão Série A

Raposa e Vovô medem forças neste domingo, 27, a partir das 16 horas, no Mineirão, pela 17ª rodada da competição nacional

Cruzeiro e Ceará se enfrentam hoje, domingo, 27 de julho (27/7), a partir das 16 horas, no Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Confira abaixo as escalações confirmadas pelas equipes para o confronto:

ESCALAÇÕES

Cruzeiro

4-4-2: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Téc: Leonardo Jardim