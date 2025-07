Ceará x Mirassol: vitória é mais importante para o Vovô, avalia Thiago Minhoca

Após duas derrotas consecutivas na Série A do Brasielirão, o Ceará tenta se recuperar no campeonato diante do Mirassol, no Castelão, pela 16ª rodada. O comentarista do O POVO, Thiago Minhoca, opinou no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, desta quarta-feira, 23, sobre a importância do duelo para o Vovô, que terá uma difícil sequência contra Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras



Veja abaixo: