Ceará x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Iara Costa

Jogo do Brasileirão Série A entre Ceará e Mirassol é nesta quarta, 23, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Ceará e Mirassol se enfrentam hoje, quarta-feira, 23 de julho (23/07), em jogo válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas. (horário de Brasília).

Ceará x Mirassol: como chegam os times

Para o confronto, o Ceará vai ter que superar a ausência do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que cumprirá suspensão automática após completar a série de três cartões amarelos. Com isso, Condé deve optar por escalar o seu substituto imediato, Nicolas, que disputou 15 jogos nesta temporada pelo clube de Porangabuçu. Outra opção é a entrada do destro Rafael Ramos na lateral-esquerda, cenário que já aconteceu em 2025.

Para encarar o Ceará, todavia, o técnico Rafael Guanaes terá duas baixas: o lateral Lucas Ramon e o zagueiro João Victor, que foi expulso no último jogo diante do Santos por agressão em Neymar. Daniel Borges e Gabriel Knesowitsch devem ser os substitutos, respectivamente. (Com João Pedro Oliveira)