Ceará x Mirassol pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

No duelo, o Vovô quer voltar a vencer para retornar ao G-10 do certame nacional. Atualmente, o time é o décimo primeiro colocado, com 18 pontos somados. Do outro lado, o Leão, que ocupa a sétima posição, tem o objetivo de entrar na zona de pré-Libertadores.

Para o confronto, o Ceará vai ter que superar a ausência do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que cumprirá suspensão automática após completar a série de três cartões amarelos. Com isso, Condé deve optar por escalar o seu substituto imediato, Nicolas, que disputou 15 jogos nesta temporada pelo clube de Porangabuçu. Outra opção é a entrada do destro Rafael Ramos na lateral-esquerda, cenário que já aconteceu em 2025.

Embalado no certame nacional, o Leão Caipira ocupa a sétima colocação e está a quatro pontos do G-6. Para além disso, ainda ostenta uma invencibilidade de seis jogos seguidos — venceu Corinthians, São Paulo, Sport e Santos e empatou com Internacional e Palmeiras. Portanto, o objetivo é dar continuidade ao bom momento.

Ceará x Mirassol pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do volante Dieguinho. Titular absoluto, o camisa 20 é peça crucial no funcionamento da equipe e pode contribuir com fluidez e solidez no meio-campo. Já pelo lado do Mirassol, o protagonismo tende a ser do lateral-esquerdo Reinaldo, que é artilheiro do time no ano com oito gols marcados e é responsável pelas bolas paradas.

Ceará x Mirassol pela Série A 2025: retrospecto

Em toda a história, essa será apenas a quinta vez que os times medem forças. Todos os quatro duelos que ocorreram anteriormente entre o Alvinegro de Porangabuçu e a equipe paulista foram pela Série B do Brasileirão nos últimos dois anos. No primeiro jogo entre os times, um empate em 1 a 1. No turno seguinte, ainda em 2023, o Ceará levou a melhor com um triunfo por 2 a 0 dentro de casa.