Internacional x Ceará pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análise

Lourenço e Pedro Henrique devem ser titulares do Ceará contra o Internacional / Crédito: Aurélio Alves

Após uma frustrante derrota para o Corinthians, o Ceará tentará recuperar os pontos perdidos fora de casa, contra o Internacional, em partida que acontece neste domingo, dia 20, às 11 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), pela 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o Alvinegro de Porangabuçu, manter-se dentro do G-10 passa por vencer o Colorado. Internacional x Ceará pela Série A: como chega o Colorado Adversário do Ceará, o Internacional não vive boa fase no Campeonato Brasileiro. Nos últimos sete jogos pelo certame, o Colorado venceu apenas um duelo. Nos demais, amargou quatro derrotas e dois empates. Na tabela, o time gaúcho é o 14º colocado, com 14 pontos, somente dois a mais que o Vitória, que é o primeiro clube a compor a zona de rebaixamento.



É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Ou seja, a depender de uma combinação de resultados, o Inter pode acabar a rodada dentro da zona de rebaixamento, cenário que aumenta a pressão por uma vitória sobre o Ceará. Para o duelo, o técnico Roger Machado contará com o retorno do lateral-esquerdo Bernabei, recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda. Quem também fica à disposição é o meio-campista Ronaldo, após cumprir suspensão. Internacional x Ceará pela Série A: como chega o Vovô No cenário atual, o Ceará é exatamente o 10º colocado da tabela de classificação, com 18 pontos, mesma pontuação do Mirassol (11º) e dois a mais que o Grêmio (12º). Além do desafio natural de enfrentar o Internacional em seus domínios, o time comandado por Léo Condé também terá que superar o fato de ainda não ter vencido fora da capital cearense no Brasileirão deste ano.

A única vitória como visitante no torneio ocorreu no Clássico-Rei contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Nos demais jogos nessa condição, foram três derrotas e dois empates. Sobre essa questão, o atacante Pedro Henrique – que defendeu o Colorado entre 2022 e 2024 – ressaltou que o elenco alvinegro precisa “acertar detalhes” e “minimizar os erros” em jogos deste porte.

"Temos que saber jogar as partidas fora de casa. Em alguns momentos, fizemos grandes partidas, mas faltou um detalhe para conseguir o resultado positivo. Temos que acertar esses detalhes, ter vigilância, minimizar os erros. É o detalhe, né? Se são detalhes, então está perto da gente ajustar. O futebol é momento. O calendário exige isso: não empolgar muito quando ganhar e saber que, quando perder, foi por detalhes que poderia ter conseguido um resultado melhor”, comentou o atacante do Ceará em coletiva.



Para a partida, o técnico Léo Condé terá um desfalque de peso: o meio-campista Lucas Mugni, titular absoluto do Vovô. O argentino levou o terceiro cartão amarelo contra o Corinthians e cumpre suspensão automática. Lourenço deve ser seu substituto. Fernandinho, lesionado, também está fora. Por outro lado, o comandante conta com os importantes retornos do artilheiro Pedro Raul e do próprio Pedro Henrique, que estavam suspensos na rodada passada. Internacional x Ceará pela Série A: os destaques do jogo Pelo lado do Ceará, o destaque fica por conta do retorno de Pedro Raul, artilheiro e titular absoluto do time nesta temporada. Além de ser a referência do ataque, também costuma ser decisivo com gols. Já no Colorado, o experiente meio-campista Alan Patrick é quem chama a atenção. Além de principal goleador do time em 2025, ele também é o maestro na construção das jogadas.

Internacional x Ceará pela Série A: retrospecto Em relação ao retrospecto entre as equipes, o recorte recente não é favorável ao Ceará. A última vitória do Vovô sobre o Inter foi no Brasileirão de 2019 — desde então, foram seis partidas, com três triunfos do Colorado e três empates. Em números gerais, existe equilíbrio: em 26 encontros, o time gaúcho venceu nove vezes, enquanto o cearense, oito. Internacional x Ceará pela Série A: análise de João Pedro Oliveira “Ainda em busca da sua primeira vitória fora do Estado no Brasileirão, o Ceará enfrenta o Internacional neste domingo, no Beira-Rio. No duelo, o time terá dois retornos cruciais para potencializar seu ataque: Pedro Henrique e Pedro Raul. A missão, todavia, não é das mais fáceis. Vindo de vitória também em casa, o Colorado tem o trabalho longevo de Roger Machado e um elenco qualificado como trunfos", analisou o jornalista do O POVO. Internacional x Ceará pela Série A: escalação provável Internacional

4-5-1: Rochet; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique, Wesley, Alan Patrick e Carbonero; Borré. Téc: Roger Machado