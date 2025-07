Sem Richard e com Richardson, Ceará embarca para jogo diante do Sport, pelo Nordestão

As equipes irão se enfrentar em jogo único e decisivo pelas quartas de final da Copa do Nordeste às 21h30min na Ilha do Retiro, no Recife

O Ceará embarcou no início da noite desta terça-feira, 8, rumo a Pernambuco onde, nesta quarta-feira, 9, dará adeus definitivo ao intervalo do Mundial de Clubes ao jogar diante do Sport. As equipes irão se enfrentar em jogo único e decisivo pelas quartas de final da Copa do Nordeste às 21h30min na Ilha do Retiro, no Recife.

Entre os atletas relacionados, Léo Condé contará com os retornos do volante Richardson, do atacante Aylon e do lateral-esquerdo Matheus Bahia. Em contrapartida, o treinador não terá disponível o goleiro Richard, o atacante Guilherme e com o volante Lucas Lima, que não estiveram entre os jogadores que embarcaram para a partida.