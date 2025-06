Conheça Kjell, o fisiologista alemão que deixou a música clássica e hoje trabalha no Ceará

Integrante do Centro de Saúde e Performance do Ceará (CESP), o agora fisiologista da base do Vovô chegou como estagiário, faz sua pesquisa de mestrado com os dados do Alvinegro e costuma ir correndo da Messejana até Itaitinga

Há memórias que têm leveza de um canto afinado. Outras, com o peso do sol para quem só conhece o frio. E há aquelas que guardam os dois, como as de Kjell Nürnberger, de 30 anos, que nasceu na gelada Dresden, na Alemanha, e chegou a viajar o mundo cantando músicas clássicas, mas foi no calor de Itaitinga, com as cores do Ceará, que passou a exercer sua verdadeira paixão: a ciência do esporte.



Filho de uma casa cheia, em que as divididas de bola eram entre os nove irmãos de mesmo gosto pelo futebol e pelo Dynamo Dresden, Kjell conta ao Esportes O POVO como alternava entre idas ao Rudolf-Harbig-Stadion e viagens com um coral de crianças. Hoje, é formado em fisioterapia e atua como fisiologista das categorias de base do Vovô.