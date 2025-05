Ceará x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Ouça também na rádio O POVO CBN . Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA



Ceará x Sport: como chegam os times

Comandado por Léo Condé, oVovô chega para a partida como intuito de alegrar sua torcida, que deve comparecer em bom número, mais uma vez. Para isso, o time quer utilizar a força que tem em casa na atual edição do Brasileirão. Ao todo, são quatro duelos em solo cearense, com três vitórias e um empate.



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

No jogo, o Ceará precisará superar um desfalque importante: Fernando Sobral. O camisa 88 recebeu o terceiro cartão amarelo ante o Santos e deve ceder lugar a Lourenço no meio-campo. Em termos de retornos, Condé pode ter as presenças deBruno Ferreira e Aylon no banco de reservas. Ambos estão recuperados de lesão e retornaram aos treinos durante a semana. (Com João Pedro Oliveira)