Santos x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Depois de uma semana livre de jogos, o Ceará volta a campo nesta segunda-feira, 12, para encarar o Santos no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 20 horas (horário de Brasília), em confronto válido pela oitava rodada da competição nacional. No duelo, o Alvinegro almeja a primeira vitória fora de casa para seguir na primeira página da tabela de classificação. Atualmente, o time é o sétimo colocado, com 12 pontos somados. Por outro lado, o Peixe, adversário da vez, é apenas o vice-lanterna, com quatro pontos.

Santos x Ceará pela Série A 2025: como chega o Peixe Em má fase na temporada, a equipe da Baixada Santista encara o compromisso contra o Vovô como uma oportunidade de retomar o caminho dos triunfos. Com apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, o Peixe precisa somar pontos para não se complicar na competição — em sete jogos disputados, venceu um, empatou um e perdeu cinco. Para isso, o técnico Cléber Xavier conta com retornos importantes no time titular, como o lateral-direito Aderlan, o volante Gabriel Bontempo e o atacante Tiquinho Soares. Por outro lado, o meia Zé Rafael e o atacante Álvaro Barreal podem figurar no banco de reservas. As ausências ficam por conta de João Schmidt, fora do jogo por conta de uma lesão no músculo do bíceps femoral da coxa esquerda, e Neymar, principal craque do Santos e que segue tratando lesão muscular na coxa esquerda. Santos x Ceará pela Série A 2025: como chega o Vovô Comandado por Léo Condé, o time cearense chega ao jogo com a clara missão de somar os primeiros três pontos como visitante no certame. Até o momento, o Vovô disputou três partidas longe dos seus domínios, com um empate e duas derrotas.

É importante destacar que a equipe até desempenha bom futebol fora de casa, mas vem pecando nos minutos finais — dos cinco gols sofridos como visitante, quatro foram nos acréscimos. "Futebol brasileiro é muito difícil você sair e ganhar fora de casa. Sinceramente, particularmente, não me preocupa. O time adversário quando está em casa tem a torcida, aí abafa mais as saídas, o jogo. Não me preocupa, mas queremos melhorar isso", disse o meia Lucas Mugni em entrevista coletiva pré-jogo. Para sentir o gosto da vitória, porém, o Ceará precisará superar os desfalques diante do Santos. O Alvinegro de Porangabuçu segue com duas baixas na equipe: o goleiro Bruno Ferreira e o atacante Aylon, que estão entregues ao departamento médico. Além deles, Marcos Victor e Guilherme ficaram de fora da lista de relacionados.

Para além disso, outro detalhe crucial no jogo a ser vencido será a grama sintética do Allianz Parque, casa do Palmeiras e palco do duelo. O gramado artificial, inclusive, foi ponto de debate para Lucas Mugni, destaque da equipe alvinegra na temporada. "É outro jogo, sinceramente. O gramado muda muito. Não sei como chegou essa informação ao Santos, mas até para eles é diferente. Acho que tirá-los do campo deles e jogá-los em uma grama sintética não deve ser bom. Muda muito, o que não se muda é a realidade que eles vão sair para tentar vencer o jogo. Eles estão com dificuldades há um tempo, e, obviamente, esse jogo vai ser muito importante", comentou. Santos x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo No Vovô, o destaque deve ficar por conta do atacante Pedro Henrique. Titular no setor ofensivo, o camisa 7 é uma das peças cruciais do time e pode ajudar diretamente com gol ou assistência. Já pelo lado do Santos, o protagonismo tende a ser de Tiquinho Soares, que é a principal esperança de tentos por parte da torcida paulista. Em 2025, ele balançou as redes seis vezes em 19 partidas.

Santos x Ceará pela Série A 2025: retrospecto O histórico entre as equipes é desfavorável ao Alvinegro de Porangabuçu. Ao todo, são 23 jogos, sendo 10 vitórias paulistas, cinco cearenses e outros oito empates. O último confronto entre os times ocorreu no dia 22 de outubro de 2024, quando o Vovô foi derrotado por 1 a 0 pela Série B.

Santos x Ceará pela Série A 2025: análise de Afonso Ribeiro "A situação atual do Santos torna o cenário acessível para o Ceará pontuar como visitante. O Vovô ainda não conseguiu vencer fora de casa no Brasileirão por vacilos nos minutos finais ou polêmica de arbitragem, mas agora tem boa oportunidade contra o Peixe, que vive momento de crise e está na vice-lanterna. No gramado sintético do Allianz, o desafio do Alvinegro será reproduzir a postura ativa e o volume ofensivo que costuma apresentar no Castelão", avalia o jornalista do O POVO. Santos x Ceará pela Série A 2025: provável escalação Santos