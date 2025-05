Ceará enfrenta União-RN por vaga na próxima fase do Brasileirão Feminino A3

O Ceará ainda está em seu início de temporada no futebol feminino, mas já disputará neste sábado, 10, a sua primeira partida decisiva do ano. Pela terceira e última rodada do Grupo A6 da primeira fase da Série A3 do Brasileirão Feminino, o grupo alvinegro irá receber às 15 horas na Cidade Vozão, em Itaitinga, o União-RN.

Com as equipes empatadas em três pontos na chave — atrás do líder e já classificado Atlético-PI —, o jogo deverá decretar quem fatura a vaga para as oitavas de final da competição nacional, já que o quarto colocado, Iape, não possui nenhum ponto e finalizará o torneio como lanterna. Ao Ceará, nem mesmo o empate será o suficiente, já que o União possui hoje um saldo de gol melhor que o do Vovô. Somente a vitória interessa.