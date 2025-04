Ceará x São Paulo pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

No confronto, o Alvinegro almeja a vitória dentro de casa para voltar a ocupar uma das posições do G-4. Atualmente, o time é o quinto colocado, com sete pontos somados. Por outro lado, o Tricolor, adversário da vez, figura na décima colocação, com a mesma pontuação.

Comandado por Léo Condé, o time cearense chega ao embate com a clara missão de deixar seu torcedor satisfeito no Gigante da Boa Vista. O público no estádio, por sinal, deve ser grande: até ontem, mais de 35 mil pessoas já estavam confirmadas.

Ademais, a equipe paulista não poderá contar com o jovem Matheus Alves, que recebeu seu terceiro cartão amarelo na competição no duelo contra o Santos, disputado no último domingo, 20, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

A boa notícia fica por conta do retorno do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que desfalcou a equipe diante do Bahia por questões contratuais.

Em termos de classificação, o time comandado por Luis Zubeldia ocupa a décima colocação, com os mesmos sete pontos do Alvinegro. Em caso de triunfo, o Tricolor pode subir até a terceira posição caso os concorrentes tropecem.

Ceará x São Paulo pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar por conta do meia Lucas Mugni. Titular absoluto, o camisa 10 é uma das peças cruciais do time no setor ofensivo e pode ajudar diretamente com gol ou assistência. Já pelo lado do São Paulo, o protagonismo tende a ser de Ferreirinha, que vive excelente fase com a camisa tricolor. Nos últimos cinco jogos, o atacante assinalou cinco tentos.

Ceará x São Paulo pela Série A 2025: retrospecto

O histórico entre as equipes é desfavorável ao Alvinegro de Porangabuçu. Ao todo, são 30 jogos, sendo 16 vitórias paulistas, cinco cearenses e outros nove empates. No duelo deste sábado, 26, os times voltarão a se encontrar após quase três anos. O último confronto ocorreu no dia 18 de setembro de 2022, quando o Tricolor venceu por 2 a 0 pela Série A.