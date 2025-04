Bahia x Ceará pela Série A 2025: veja escalação provável, retrospecto e análise

Todavia, apesar da necessidade dos três pontos ante o Vovô, ainda não é certo que o Bahia vá a campo com força máxima. Tal dúvida se dá por conta do calendário do time, que, na quinta-feira, 24, já enfrenta o Atlético Nacional-COL pela Libertadores da América.

A boa notícia fica por conta dos retornos do meio-campista Mugni, que era dúvida para o duelo por conta de uma pubalgia, e do atacante Pedro Henrique, que volta ser opção para o time após lesão no joelho sofrida no começo de março.

Já pelo lado do Ceará, a expectativa é de pontuar fora de casa. Até o momento, o time alvinegro disputou duas partidas como visitante no Campeonato Brasileiro: na estreia, empatou com o Red Bull Bragantino, enquanto na terceira rodada perdeu para o Juventude em Caxias do Sul.

Bahia x Ceará pela Série A 2025: os destaques do jogo

No Vovô, o destaque deve ficar, mais uma vez, por conta do centroavante Pedro Raul. Titular absoluto no time, o camisa 9 é um dos artilheiros do Brasileirão e pode ser crucial para um resultado positivo na Fonte Nova. Já pelo Bahia, o protagonismo tende a ser de Erick Pulga, ex-Ceará, e que vive excelente fase com a camisa tricolor. Em 2025, o ponta já soma sete gols e cinco assistências em 21 jogos.

Bahia x Ceará pela Série A 2025: retrospecto

O histórico entre as equipes é equilibrado, com 20 vitórias do Ceará e 20 do Bahia, além de 15 empates. No duelo desta segunda-feira, 21, o time alvinegro tentará encerrar um jejum de quase quatro anos sem vencer o Esquadrão. O último triunfo cearense ocorreu no dia 1º de maio de 2021, quando superou os baianos por 1 a 0 em Salvador.



Bahia x Ceará pela Série A 2025: análise de Lucas Mota

"Voltar de Salvador com um empate já seria um resultado importante para as pretensões do Ceará na Série A. No entanto, o Vovô pode ir além. O time comandado por Léo Condé está encaixado e tem condições de surpreender o Bahia, que ainda não venceu no Brasileirão. No primeiro confronto entre as equipes, também na capital baiana, o Alvinegro pagou caro por entrar desligado na partida válida pela Copa do Nordeste. Se não repetir o mesmo erro, vejo boas chances de uma surpresa cearense", avalia o jornalista e colunista do O POVO.