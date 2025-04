Escalação: como Ceará e Vasco vão a campo pelo Brasileirão Série A

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam hoje, 15, às 21h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da quarta rodada da Série A do Brasileirão 2025. Veja escalação confirmada das equipes

Ceará e Vasco se enfrentam hoje, terça-feira, 15 de abril (15/04), em jogo válido pela 4ª rodada do Brasileirão Série A, o Campeonato Brasileiro de 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília). Confira abaixo as escalações confirmadas por cada time para o confronto:



ESCALAÇÕES

Ceará