Sem Mugni, Ceará embarca para enfrentar Juventude pela Série A; veja relacionados

Vovô enfrenta o Juventude neste sábado, 12, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Com 23 jogadores, o Ceará embarcou na manhã desta sexta-feira, 11, rumo a Caxias do Sul (RS) para encarar o Juventude em jogo da terceira rodada da Série A 2025. O duelo será realizado neste sábado, 12, às 16 horas, no Estádio Alfredo Jaconi.



Para o compromisso, o Vovô terá três baixas no elenco. Lucas Mugni, Matheus Bahia e Nicolas são desfalques por lesão e não viajam com o restante do elenco. Sem previsão de retorno, é possível que o trio também não esteja disponível para o duelo contra o Vasco, pela quarta rodada. O trio se junta a Bruno Tubarão, Pedro Henrique e Fernandinho, nomes que integram o departamento médico.