Ceará x Grêmio ao vivo pelo Brasileirão Série A; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 5, às 18h30min, na Arena Castelão (CE), em partida da segunda rodada da Série A do Brasileirão 2025. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Após duas temporadas, o torcedor do Ceará volta à Arena Castelão para acompanhar um jogo da Série A do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro de Porangabuçu enfrenta o Grêmio-RS neste sábado, 5, às 18h30min, pela segunda rodada do principal torneio nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



Ceará x Grêmio ao vivo: ouça via Youtube