Náutico x Ceará tem favorito? Veja escalação provável, retrospecto e análise

Após enfrentar o Tirol pelo Cearense, o Vovô vai jogar contra o Náutico pelo Nordestão 2025 / Crédito: Fernanda Barros

Buscando engatar sua segunda vitória consecutiva em 2025, o Ceará encara o Náutico nesta quarta-feira, 22, às 21h30min (horário de Brasília), no Estádio dos Aflitos, em Recife (PE). O duelo é válido pela 1ª rodada da Copa do Nordeste de 2025. As equipes estão no Grupo B da competição regional, ao lado de Bahia, Sampaio Corrêa, CSA, Confiança-SE, Juazeirense-BA e América-RN.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora ​ Náutico x Ceará pelo Nordestão 2025: como chega o Vovô

O Vovô chega ao confronto confiante após bater o Tirol na estreia do Campeonato Cearense, disputada no sábado, 18. No embate, o técnico Léo Condé utilizou nove dos 12 reforços anunciados pelo clube para a temporada. Dos novos nomes, apenas Willian Machado, Éder e Bruno Tubarão ainda não entraram em campo.

Para o jogo diante do Timbu, a expectativa é de que o comandante mantenha a base da equipe visando um maior entrosamento. Na defesa, a chance de mudança na escalação é remota, apesar de Nicolas e Matheus Bahia disputarem posição no lado esquerdo. No meio, o trio Richardson, Sobral e Mugni deve ser mantido, enquanto no ataque segue a mesma lógica. "A gente tem que entrar com bastante atenção, é um jogo fora de casa, segundo jogo na temporada. Eles tiveram mais jogos que a gente, então estão um pouco mais entrosados, mas nossa postura não vai ser diferente. Vamos fazer jogo duro e buscar o resultado [...] A gente sabe da dificuldade, e isso é bom para nos testar. O Ceará entra em qualquer competição para ser protagonista", comentou Keiller, goleiro do Ceará. Náutico x Ceará pelo Nordestão 2025: como chega o Timbu O Náutico, por sua vez, chega pressionado para o duelo. Isso porque o time ainda não empolgou sua torcida após os três jogos disputados na temporada. Até aqui, o Timbu empatou com o Petrolina, bateu o Jaguar e perdeu para o Central, todos pelo Campeonato Pernambucano.

Para o embate, o técnico Marquinhos Santos terá a difícil missão de ajustar o setor defensivo, que já sofreu cinco gols em 2025. Uma das maiores dores de cabeça do comandante é a posição de goleiro: o titular Douglas Borges foi para o banco após falhas nos dois primeiros jogos do ano, e Wellerson assumiu o posto. Na escalação, a tendência é que o Timbu tenha a estreia do Paulo Sérgio, grande destaque do time em 2024 e que ainda não havia entrado em campo devido aprimoramento físico. Por outro lado, o volante Sousa é dúvida por conta de uma lesão no tornozelo. Náutico x Ceará pelo Nordestão 2025: os destaques do jogo A partida vai reunir dois destaques importantes para suas equipes: Lucas Mugni, pelo Ceará, e Marco Antônio, pelo Náutico. O primeiro defende o Vovô desde o começo de 2024 e já soma 47 partidas pelo time, com três gols e 11 assistências.

Já o segundo chegou ao Recife no mesmo período, mas no fim do ano foi emprestado ao CRB para o restante da Série B. No Náutico, o volante é titular absoluto e entrou em campo 41 vezes nas duas passagens, marcando três gols. Náutico x Ceará: retrospecto Ao todo, Ceará e Náutico mediram forças em 41 oportunidades, sendo 15 vitórias para cada lado e outros 11 empates. São 49 gols marcados pelo Alvirrubro e 46 pelo Vovô. Náutico x Ceará pelo Nordestão 2025: análise de Lucas Mota "Embora ainda esteja num momento de buscar entrosamento, o Ceará é o favorito diante do Náutico. Maior investimento, elenco superior tecnicamente. A parceria entre Mugni e Pedro Henrique deixou uma boa impressão na estreia do Vovô no Estadual diante do Tirol", analisou o colunista.

"O Timbu, certamente, vai elevar o nível de dificuldade. O fator casa pode fazer diferença para o time pernambucano, que ainda busca o encaixe ideal neste início de temporada após três partidas e tem o desafio de melhorar o sistema defensivo, em baixa por enquanto", completou. Náutico x Ceará pelo Nordestão 2025: provável escalação

Náutico 4-4-2: Wellerson; Arnaldo, Léo Coltro, Rayan e Luiz Paulo; Auremir, Marco Antônio, Patrick Allan e Geovane (Maranhão); Paulo Sérgio (Samuel Otusanya) e Bruno Mezenga. Téc: Marquinhos Santos Ceará 4-3-3: Keiller; Dieguinho, Marllon, Ramon Menezes e Nicolas (Matheus Bahia); Richardson, Fernando Sobral (Lourenço) e Mugni; Galeano, Aylon e Pedro Henrique. Téc: Léo Condé