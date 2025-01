Invicto e classificado, Ceará enfrenta o Juventus-SP pela Copinha

Na segunda colocação do Grupo 31 com seis pontos, assim como a equipe paulista, o Vovô irá enfrentar o Vasco da Gama-RJ na segunda fase da competição caso conquiste uma vitória diante do time dono da casa, o que o faria alcançar a liderança do chaveamento. Caso ocorra empate ou derrota, o grupo cearense avançaria na segunda colocação, classificando-se para enfrentar o XV de Piracicaba-SP próxima fase da competição.

Pela terceira e última rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha, o Ceará entrará em campo neste sábado, 11, às 11 horas, no estádio Conde Rodolfo Cresp — a Rua Javari —, em São Paulo, onde enfrentará o tradicional Juventus da Mooca. A partida será decisiva ainda que as duas equipes já estejam classificadas, pois irá definir quem os times irão enfrentar na próxima fase do certame nacional.

O Ceará chega para o duelo com um histórico invicto na Copinha 2025. Na primeira rodada, de virada, o Vovô bateu a Portuguesa Santista por 2 a 1, enquanto a segunda vitória ocorreu diante do Trindade com três gols de pênalti por 3 a 0, o que garantiu a classificação antecipada do grupo. O adversário, Juventus-SP, iniciou a competição com uma vitória modesta diante do Trindade por 1 a 0, mas bateu a Portuguesa Santista por 5 a 0 no segundo duelo. A partida terá transmissão ao vivo do canal de TV fechada SporTV.