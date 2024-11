Ceará sofre goleada do Palmeiras no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil Sub-20

Com a vitória expressiva, o time paulista ficou muito próximo da classificação para a decisão do torneio. Crédito: Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

O Ceará foi derrotado por 5 a 1 pelo Palmeiras no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil sub-20, disputado no Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP), nessa quinta-feira, 21. A partida de volta ocorrerá na terça-feira, 26, às 16h30min, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Para levar a decisão aos pênaltis, o Vozão precisa vencer por quatro gols de diferença; para avançar diretamente, a vitória precisa ser por cinco gols.

Campanha do Ceará no mata-mata

Oitavas de final Nas oitavas de final, o Ceará venceu o CSA por 5 a 0 no jogo de ida, realizado no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL) no dia 16/11. Os gols foram de Kaique (35'), Fabrício Moura (54'), Melk (57'), P. Gilmar (77') e Caio (91'). Na partida de volta no Estádio Cidade Vozão em Itaitinga (CE) realizada no dia 23/11, o Ceará repetiu o placar de 5 a 0, com gols de Kaique Rodrigues (15'), V. J. Batista Santos (23'), Ze Neto (45'), C. Andre (70') e Fernando Gabriel (90'), passando assim sem maiores surpresas para a próxima fase da competição. Quartas de final No primeiro embate válido pelas quartas de final, o Ceará empatou em 0 a 0 com o Macapá no Estádio Glicério de Souza Marques, em Macapá (AP), em 30/10.