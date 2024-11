Ceará embarca para jogo decisivo contra o Botafogo-SP na Série B

Aylon, atacante do Ceará, durante embarque para São Paulo, onde o time encara o Botafogo-SP na Série B Crédito: Gabriel Silva/Ceará SC

A delegação do Ceará embarcou na tarde deste domingo, 10, rumo a São Paulo para o jogo decisivo contra o Botafogo-SP, pela 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. De olho no G-4, a três rodadas do fim da competição, só a vitória interessa ao Alvinegro, que encara o adversário na terça-feira, 12, na Arena NicNet-SP. Camisa 10 do Vovô, o argentino Lucas Mugni comentou sobre a preparação da equipe e a importância do confronto. "Tem muito em jogo. Sinceramente, nesta altura do campeonato, não serve outra coisa do que ganhar. Vamos em busca dos três pontos. A preparação foi muito boa. Tentamos conhecer um pouco mais o time deles. O mais importante é o que vamos fazer, estamos com muita confiança", afirmou ele.