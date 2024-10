Lourenço celebra vitória do Ceará em "final" contra Ponte e mira duelo diante do Ituano

A vitória do Ceará diante da Ponte Preta no último final de semana colocou a equipe em uma posição de maior proximidade ao G-4. Hoje, o time está na sexta posição da classificação, a dois pontos do Mirassol, quarto colocado com 50 pontos.

De acordo com o meio-campista Lourenço, a vitória foi conquistada pela maneira com que o Vovô encarou o embate —“como uma final”— e pela forma como se portou no jogo, o que fortaleceria a presença da equipe na busca pelas primeiras posições.

“Sinceramente, (o jogo contra a Ponte Preta) foi pra gente como uma final e não poderia ser diferente. Jogamos nosso jogo, confiamos que a vitória viria e a merecemos. Estamos na briga pelo acesso, queremos muito e vamos buscar. Mas é jogo a jogo, não dá pra pensar lá na frente. Nosso foco hoje é no próximo duelo”, afirmou ele.