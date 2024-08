CRB x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2024; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 21, às 20 horas, no estádio Rei Pelé, em Alagoas, em partida válida pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Visando interromper a sequência de derrotas, o Ceará visita o CRB nesta quarta-feira, 21, às 20 horas, no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 22ª rodada da Série B. A partida marca o quarto encontro entre as equipes no ano, com duas vitórias para o Galo da Pajuçara e um empate até aqui. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.

CRB x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

CRB x Ceará ao vivo: ouça via Facebook

Em breve...