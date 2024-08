Goiás x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2024; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 12, às 21 horas, no estádio Hailé Pinheiro, em Goiás, em partida válida pela 20ª rodada da Série B 2024. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN

Com foco direto no G-4, o Ceará terá mais um desafio complicado fora de casa. Nesta segunda-feira, 12, às 21 horas, o Alvinegro vai até Goiânia para enfrentar o Goiás, pela abertura do returno da competição. O Vovô, atualmente, é sétimo colocado do torneio, com 29 pontos na tabela de classificação. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.



