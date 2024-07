Escalação: como América-MG e Ceará vão a campo pelo Brasileirão Série B

Bola rola às 18h30min (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O Ceará visita o América-MG neste domingo, 28, na Arena Independência, em Belo Horizonte–MG, às 18h30min (de Brasília), pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira abaixo as escalações do confronto.

Escalações

Ceará

4-3-3: Richard; Rafael Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca, Lourenço e Recalde; Saulo Mineiro, Erick Pulga e Aylon. Técnico: Léo Condé.

América-MG

4-3-3: Elias; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Éder e Marlon; Alê, Felipe Amaral e Juninho; Adyson, Renato Marques e Fabinho. Técnico: Cauan de Almeida.