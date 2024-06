Ramon ressalta necessidade do Ceará de "voltar a jogar bem" diante do Sport

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Atleta também salientou peso do jogo para o Vovô por tabu e pela busca pelo G-4 da Série B do Brasileirão

Diante do Sport nesta quinta-feira, 20, às 21h30min, o Ceará vai em busca de voltar a vencer na Série B após duas derrotas fora de casa. Para a partida realizada na Arena Castelão, o zagueiro Ramon Menezes ressaltou que o principal foco do Vovô será conquistar um triunfo se apresentado bem diante da torcida alvinegra.

Contra o Leão da Ilha, o Alvinegro de Porangabuçu também vai em busca de defender o tabu de 20 anos sem perder para a equipe pernambucana em solo alencarino. Um aspecto que, para o jogador, também serve de incentivo ao grupo.

"Existe esse tabu e temos a ciência disso. É importante a gente manter, quem entra em campo não quer perder. Independente da situação do adversário, do campeonato, sabemos que será um jogo difícil por se tratar de um clássico nordestino. Sou do Nordeste e conheço muito bem a rivalidade que existe entre Ceará e Sport. Tenho certeza que amanhã não será diferente e será um grande jogo. Vamos trabalhar para procurar voltar a vencer e manter esse tabu", frisou.