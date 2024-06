Escalação: como Brusque e Ceará vão a campo pela 10ª rodada da Série B 2024

A partida será disputada no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí–SC

O Ceará visita o Brusque–SC neste domingo, 16, às 16 horas (de Brasília), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada no Estádio Hercílio Luz, em Itajaí–SC. Confira abaixo as escalações dos times para o duelo.

Veja escalações

Brusque–SC

4-3-3: Matheus Nogueira; Pivô, Wallace, Éverton Alemão e Luiz Henrique. Rodolfo, Marcos Serrato e Dionísio; Diego Mathias, Alex Ruan e Dentinho. Técnico: Luizinho Vieira.