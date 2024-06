Vila Nova-GO x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2024; siga transmissão

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

Equipes se enfrentam hoje, 10, às 19 horas, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiás, em partida válida pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Após dez dias de intensa preparação focada em ajustar erros e lapidar acertos, o Ceará volta a disputarum jogo nesta segunda-feira, 10, quando enfrenta o Vila Nova-GO no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiás, às 19 horas. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Vila Nova x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Vila Nova x Ceará ao vivo: ouça via Facebook