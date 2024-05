Ceará x Coritiba ao vivo pelo Brasileirão Série B 2024; siga transmissão

Em confronto direto pelo G-4 da Série B do Brasileiro, o Ceará recebe a equipe do Coritiba-PR, nesta sexta-feira, 31, às 19 horas, na Arena Castelão. O duelo põe frente a frente equipes candidatas ao acesso à elite do futebol brasileiro. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Ceará x Coritiba ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Coritiba ao vivo: ouça via Facebook