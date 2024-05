CRB x Ceará ao vivo pela Copa do Brasil 2024; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 2, às 20h30min, no estádio Rei Pelé (AL), em partida de ida válida pela terceira fase da Copa do Brasil 2024. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará inicia nesta quinta-feira, 2, mais um desafio da temporada 2024. Às 20h30min, o Alvinegro de Porangabuçu vai até o estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, onde enfrentará o CRB-AL no primeiro de dois jogos em busca de uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



CRB x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

CRB x Ceará ao vivo: ouça via Facebook