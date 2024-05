Mirassol x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2024; siga transmissão

Equipes se enfrentam hoje, 29, às 19h30min, no estádio José Maria de Campos Maia (SP), em partida válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2024. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Sem dois atacantes titulares, o Ceará terá a missão de conquistar a primeira vitória na atual edição da Série B para encostar no G-4. O time de Porangabuçu encara o Mirassol-SP nesta segunda-feira, 29, a partir das 19h30min, no Estádio Maião, no interior paulista, pela segunda rodada da competição. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Mirassol x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Mirassol x Ceará ao vivo: ouça via Facebook