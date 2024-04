Treze x Ceará ao vivo pela Copa do Nordeste 2024; siga transmissão

O Ceará visita o Treze-PB neste domingo, 24, pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. A bola rola às 16 horas (de Brasília) no Estádio O Amigão, em Campina Grande–PB. Acompanhe a transmissão do jogo com narração ao vivo da Rádio O POVO CBN.

Treze-PB x Ceará ao vivo: ouça no YouTube

Treze-PB x Ceará ao vivo: ouça no Facebook