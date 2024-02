Ex-Ceará, Nicolas faz golaço do meio de campo em vitória do Paysandu

Vivendo um ótimo início de temporada, o atacante Nicolas, ex-Ceará, anotou um golaço do meio de campo na vitória do Paysandu sobre o Bragantino-PA, por 2 a 1, pelo Campeonato Paraense.

Ao todo, em 2024, o jogador marcou quatro tentos em quatro jogos disputados no Bicolor — número superior ao que ele protagonizou com a camisa do Vovô no último ano, quando participou de 31 partidas e balançou as redes três vezes.

No Parazão, o Paysandu está invicto, com quatro vitórias e um empate, e lidera o Grupo C. No quesito individual, Nicolas figura no topo da artilharia do torneio, com quatro gols, mesma quantidade de Gileard, do Bragantino-PA, e Jonathan Chula, do Tuna.