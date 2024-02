Com lesão muscular, Lucas Mugni desfalca Ceará contra o Caucaia pelo Estadual

Além do meio-campista argentino, o treinador Vagner Mancini não contará com o zagueiro Ramon Menezes, que está em transição

O meio-campista Lucas Mugni, que vinha atuando como titular do Ceará neste início de temporada, desfalca a equipe no duelo contra o Caucaia desta quinta-feira, 8, pela quarta rodada do Campeonato Cearense. De acordo com o boletim médico divulgado pelo Vovô, o argentino está com uma lesão muscular na parte anterior da coxa direita.



Assim, o treinador Vagner Mancini optou pela entrada de Guilherme Castilho, que teve atuações de destaque nos últimos jogos e pedia passagem na equipe titular. Além de Mugni, o comandante alvinegro não poderá contar com o zagueiro Ramon Menezes (em transição) e o jovem Daniel Mazerochi (pubalgia).



