Ceará x Londrina ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Brasileirão Série B 2023 entre Ceará e Londrina será disputado hoje, 06, e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceará e Londrina se enfrentam hoje, quarta, 06 de setembro (06/09), pela 27ª rodada do Brasileirão Série B 2023. A partida será disputada no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, no Ceará, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para a partida, Vagner Mancini terá o desfalque do zagueiro Luiz Otávio. O defensor cumpre suspensão automática após receber o terceiro cartão amarelo contra o Criciúma, no último sábado, 2. Para a posição, a comissão técnica tem Léo Santos, Lucas Ribeiro, Sidnei e Tiago Pagnussat à disposição. Léo Santos e Lucas Ribeiro, no entanto, são os favoritos para ocupar o posto.