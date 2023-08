Ceará anuncia retorno de duas jogadoras para disputa do Cearense Feminino

O Ceará anunciou nesta terça-feira, 15, o retorno de duas jogadoras para o time feminino. A lateral esquerda Lana e a zagueira Edna voltam para defender o Vovô no Campeonato Cearense Feminino, competição que finaliza a temporada 2023 do grupo.

A lateral-esquerda estava no JC-AM, do Amazonas, onde também trabalhou o técnico Erivelton Viana e a contratada Bia Santos. Antes disso, ela defendeu o Ceará entre os anos de 2021 e 2022, conquistando o Estadual de 2021 e o Brasileirão A2 de 2022. Com a camisa alvinegra, ela marcou dois gols.

Já a zagueira Edna defendeu o 3B, também do Amazonas, no primeiro semestre de 2023. A jogadora chegou ao Ceará em 2019, onde permaneceu até 2022. Campeã cearense em 2019 e 2021 e da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino em 2022, a defensora assinou com o Vovô até a próxima temporada.