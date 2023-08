Vitória x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Vitória e Ceará se enfrentam hoje, 13, às 18 horas, no Barradão, em Salvador (BA), em partida válida pela 23ª rodada do Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará pode diminuir sua distância para o G4 da Série B do Campeonato Brasileiro se vencer o Vitória, fora de casa, no fim da tarde deste domingo, 13. A partida está marcada para iniciar às 18 horas, no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 23ª rodada da competição nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, David Ricardo, Luiz Otávio e Paulo Victor; Breno, Willian Maranhão e Jean Carlos; Erick, Saulo Mineiro e Nicolas. Técnico: Guto Ferreira

Como chegam Vitória e Ceará para o jogo



Nono na tabela de classificação, o Ceará chega com a confiança elevada após a importante vitória sobre o ABC no último domingo. Aliado ao triunfo cearense, as boas combinações de resultados paralelos fizeram com que o Vovô finalizasse a rodada com cinco pontos de diferença para o G4. Porém, com a vitória do Criciúma neste sábado, 12, a distância voltou para oito pontos.





O Vitória, apesar da derrota para o Londrina fora de casa, segue firme no G4. O time baiano, atual vice-líder com 41 pontos, tem protagonizado uma campanha sólida atuando como mandante na competição. O Rubro-Negro, entre todos os times da Segundona, figura com o segundo melhor desempenho dentro de seus domínios, com oito vitórias e duas derrotas em 10 jogos, o que representa 80% de aproveitamento.