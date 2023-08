Ceará x ABC ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Sob clima de pressão, o Ceará entra em campo neste domingo, 6, para encarar o ABC, a partir das 18 horas, na Arena Castelão, em duelo válido pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há três partidas no certame, o Vovô vive um cenário complicado, potencializado por protestos da torcida e distância do G-4. Nenhum outro resultado além do triunfo, portanto, importa. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

4-3-3: Michael; Alex Silva, Genílson, Fabrício e Romário; Jean Martin, Nathan e Matheus Anjos; Fábio Lima, Paulo Sérgio e Evandro. Téc: Allan Aal

Como Ceará e ABC chegam para o jogo

No panorama do momento, o Ceará precisa, para seguir sonhando com o acesso, somar mais 34 pontos nos 17 jogos restantes, segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Nesta hipótese, o Vovô tem que, no mínimo, vencer 11 confrontos e ainda conquistar um empate, o que representa aproveitamento de 66%. Vale ressaltar que em 21 jogos disputados até então, o Alvinegro conquistou apenas oito triunfos.

Se a situação do Ceará em busca do G-4 é complicada, a do ABC contra o rebaixamento é alarmante. Lanterna, com apenas 13 pontos, o clube potiguar tem o pior ataque do torneio, com 13 gols, ao lado da Ponte Preta-SP, e a terceira pior defesa, com 29 tentos sofridos. Das últimas 25 partidas que realizou, o Elefante da Frasqueira venceu duas.