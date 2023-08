Guarani x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Guarani e Ceará se enfrentam hoje, 2, às 21h30min, no Brinco de Ouro (SP), em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará entra em campo nesta quarta-feira, 2, às 21h30min (de Brasília), contra o Guarani, pela 21ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida acontece no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Guarani x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Guarani e Ceará

Guarani

4-2-3-1: Pegorari; Diogo Mateus, Alan Santos, Lucão e Mayk Silva; Matheus Bueno e Matheus Barbosa; Bruno José, Bruninho e João Victor; Bruno Mendes. Técnico: Umberto Louzer



Ceará