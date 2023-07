Ceará x Vila Nova ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Mais um confronto direto agita a 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro para o Ceará. Buscando se aproximar do grupo dos quatro primeiros da competição, o Vovô recebe o líder Vila Nova-GO, nesta quarta-feira, 19, às 21h30min, na Arena Castelão. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Ceará x Vila Nova ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Vila Nova ao vivo: ouça via Facebook

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Escalações de Ceará e Vila Nova

Ceará

4-3-3: André Luiz; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Maranhão, Zé Ricardo e Chay; Janderson, Bissoli e Erick. Téc: Guto Ferreira

Vila Nova

4-3-3: Denis Júnior; Leo Duarte, Donato, Doma e Rodrigo; Ralf, Neto Pessoa e Lourenço; Guilherme Parede, Éverton Brito e Sousa. Téc: Claudinei Oliveira



Como Ceará e Vila Nova chegam para o jogo

O jogo desta quarta-feira é de grande importância para as pretensões do Vovô dentro da Série B. Caso conquiste uma vitória, o Ceará poderá ganhar até cinco posições na tabela de classificação e terminar a rodada na sexta colocação, a depender da combinação dos outros resultados. A distância para o G4 também pode cair para apenas três pontos.



Do lado visitante,a única ausência fica por conta do atacante Caio Dantas, que está retornando de lesão e ficará de fora do jogo. Souza, que cumpriu suspensão automática contra o Londrina, e Henrique Almeida, recém-contratado, ficam à disposição.O Vila Nova espera manter o bom desempenho fora de casa para conquistar a vitória. O time tem 51,8% de aproveitamento neste posto e é dono da quarta melhor campanha.