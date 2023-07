Mirassol x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Mirassol e Ceará se enfrentam hoje, 16, às 15h30min, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP), em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

Querendo embalar de vez e alavancar na tabela, o Ceará entra em campo neste domingo, 16, para enfrentar o Mirassol-SP, às 15h30min, no Estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo, em duelo válido pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Mirassol x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Escalações de Mirassol e Ceará



Mirassol-SP

4-3-3: Alex Muralha; Cedric, Thalisson Kelven, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Yuri, Gabriel, Chico e Danielzinho; Negueba, Zé Roberto. Téc: Mozart

Ceará

4-3-3: Bruno Ferreira; Warley, Tiago Pagnussat, Lacerda e Willian Formiga; Maranhão, Zé Ricardo e Guilherme Castilho; Hygor Cléber, Nicolas e Erick. Téc: Guto Ferreira

Como Mirassol e Ceará chegam para o jogo

O Ceará chega empolgado para o jogo, sobretudo pela vitória por 3 a 0 conquistada com autoridade contra o Botafogo-SP. Como visitante, inclusive, o Vovô tem feito campanha de destaque, sendo a terceira melhor — ao lado do Vila Nova — entre todos os times do torneio. Em números, o Alvinegro totaliza quatro vitórias, dois empates e duas derrotas atuando fora de casa, o que representa 58% de aproveitamento



O Mirassol, embora acumule uma sequência negativa de resultados, com duas derrotas e um empate nos últimos três jogos, costuma se impor quando atua em seus domínios. O Leão, treinador por Mozart, tem um desempenho de 66% como mandante e conta com alguns atletas que são velhos conhecidos da torcida do Vovô, como o meia Chico e o centroavante Zé Roberto. Ambos, inclusive, devem ser titulares.