Ceará x Chapecoense ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Motivado pela comemoração do aniversário de 109 anos de vida do clube, o Ceará entra em campo para enfrentar a Chapecoense nesta sexta-feira, 2, às 19 horas, determinado a dar uma vitória de presente para a torcida alvinegra, que deve encher a Arena Castelão para empurrar a equipe. O duelo, válido pela 10ª rodada da Série B, representa a chance de espantar a má atuação do último jogo e, consequentemente, de se reaproximar do G-4 da competição. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.

Ceará x Chapecoense ao vivo: ouça via Youtube

Ceará x Chapecoense ao vivo: ouça via Facebook

Escalações de Ceará e Chapecoense

Ceará

4-4-2: Richard; Caíque, Léo Santos, David Ricardo e Barcelos; Richardson, Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Nicolas. Técnico: Eduardo Barroca

Chapecoense

4-4-2: João Paulo; Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Pablo Oliveira, Cazonatti, Kaio Mendes e Cristiano; Alisson Farias e Ribamar. Técnico: Emerson Cris

Como Ceará e Chapecoense chegam para o jogo

Para a partida, Barroca tem um número considerável de desfalques. O setor defensivo é onde se concentra a maior quantidade de baixas, quatro no total: os zagueiros Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Pagnussat, e os laterais Formiga e Michel Macedo. No ataque, Álvaro também ficará de fora do jogo.

Além das ausências, o treinador deve fazer, por conta própria, algumas mudanças, como a volta de Bruno Ferreira ao gol e Warley na lateral— Caíque por desgaste físico, pode ser poupado.