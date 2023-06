Ceará x Chapecoense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ceará e Chapecoense se enfrentam hoje, sexta, 02 de junho (02/06), pela 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2023. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Apesar do revés contra o Novorizontino, o momento do Ceará na Série B é positivo, já que antes do duelo contra os paulistas, o time comandado por Barroca havia emplacado três vitórias consecutivas, sequência que fez o clube dar um salto considerável na tabela. No cenário atual, o Vovô figura na 10ª posição e com apenas quatro pontos de diferença para o Criciúma, quarto colocado. Ou seja, vencer a Chapecoense torna-se fundamental para as pretensões do Alvinegro.

Adversário do Ceará, a fase do time catarinense é conturbada. Na beira da zona de rebaixamento, a Chapecoense demitiu o treinador Argel Fuchs na última segunda-feira e anunciou Gilmar Dal Pozzo como substituto, mas o comandante assume a equipe apenas no sábado, 3. Ou seja, o interino Emerson Cris, técnico do sub-20, será o responsável por conduzir o Verdão. Além das dificuldades citadas, a Chape terá oito desfalques para o jogo contra o Vovô.

Ceará x Chapecoense ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV: canal de TV a cabo

canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2023 - Ceará x Chapecoense

Escalação provável

Ceará

4-4-2: Bruno Ferreira; Warley, Léo Santos, David Ricardo e Barcelos; Richardson, Maranhão, Jean Carlos e Chay; Erick e Nicolas. Técnico: Eduardo Barroca

Chapecoense

4-4-2: João Paulo; Ronei, Rafael Ribeiro, Rodrigo Freitas e Mancha; Pablo Oliveira, Cazonatti, Kaio Mendes e Cristiano; Alisson Farias e Ribamar. Técnico: Emerson Cris

Quando será Ceará x Chapecoense

Hoje, sexta, 02 de junho (02/06), às 19 horas

Onde será Ceará x Chapecoense

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)