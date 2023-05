Criciúma x Ceará ao vivo pelo Brasileirão Série B 2023; siga transmissão

Criciúma e Ceará se enfrentam hoje, 21, às 15h30min, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, em partida válida pela sétima rodada do Brasileirão Série B 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará pode emendar duas vitórias seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro se vencer o Criciúma, fora de casa, na tarde deste domingo, 21. A partida está marcada para iniciar às 15h30min, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, pela sétima rodada da competição nacional. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da rádio O POVO CBN.



Criciúma x Ceará ao vivo: ouça via Youtube

Criciúma x Ceará ao vivo: ouça via Facebook



Escalações de Criciúma e Ceará

Criciúma

4-4-2: Gustavo; Jonathan, Mancini, W. Maia e Marcelo Hermes; Fellipe Mateus, Miqueias, Arilson e Marquinhos Gabriel; Tiago Marques e Felipe Vizeu. Téc: Cláudio Tencati

Ceará

4-3-3: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Danilo Barcelos; Richardson, Willian Maranhão e Chay; Jean Carlos, Erick e Nicolas. Téc: Eduardo Barroca.

Como chegam Criciúma e Ceará para o jogo

O Alvinegro de Porangabuçu chega ao confronto diante da equipe catarinense embalado pela primeira vitória em casa na competição. No último sábado, 13, o time de Eduardo Barroca superou o Tombense por 2 a 0.

O Criciúma, por sua vez, também chega ao confronto motivado pelos últimos resultados. Vice-líder da competição com 14 pontos somados, o Tigre ainda não foi derrotado e já acumula quatro vitórias e dois empates, com oito gols marcados e apenas três sofridos.