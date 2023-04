Ituano x Ceará ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Ituano e Ceará se enfrentam hoje, sexta, 14 de abril (14/04), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2023. A partida será disputada no estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo SporTV e no serviço de pay-per-view Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o jogo, Gustavo Morínigo teve uma semana praticamente inteira de preparação, enquanto o Ituano precisou disputar um duro duelo contra o São Paulo na última terça-feira, pela Copa do Brasil, partida esta que terminou sem gols para ambos os lados. Ou seja, na teoria, o escrete preto-e-branco tem melhores condições físicas para encarar os 90 minutos, o que pode acabar sendo um diferencial no desfecho do jogo.

O time do treinador paraguaio, inclusive, deve ter novidades. Ao longo das atividades com bola, o comandante testou algumas formações no meio-campo e ataque, setores que geram mais dúvidas na escalação. Chay, na disputa contra Jean Carlos e Castilho, deve levar a melhor e ser titular, assim como aconteceu na final do Campeonato Cearense.

Pelo lado do Ituano, Dal Pozzo não conta com três jogadores que foram titulares contra o Ceará na Copa do Brasil: o zagueiro Bernardo Schappo, o lateral Raí Ramos e o meia-atacante Gabriel Barros. O trio foi negociado com outros clubes brasileiros e não fazem mais parte do plantel do Galo. Fora eles, não há nenhuma outra ausência confirmada. (Com Mateus Moura)



Ituano x Ceará ao vivo: onde assistir à transmissão

SporTV : canal de TV a cabo

: canal de TV a cabo Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão Série B 2023 - Ituano x Ceará

Ituano

5-3-2: Jefferson Paulino; Pacheco, Rafael Pereira, Claudinho, Carlão e Jonathan Silva; Lucas Siqueira, Eduardo Person e José Aldo; Paulo Victor e Alejandro. Téc: Gilmar Dal Pozzo

Ceará

4-3-3: Richard; Warley, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Chay; Janderson, Vitor Gabriel e Erick Pulga. Téc: Gustavo Morínigo

Quando será Ituano x Ceará

Hoje, sexta, 14 de abril (14/04), às 21h30min (horário de Brasília)

Onde será Ituano x Ceará

Estádio Municipal Doutor Novelli Júnior, em Itu (SP)

