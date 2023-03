Com virose, David Ricardo desfalca Ceará no Clássico-Rei pela Copa do Nordeste

A dupla de zaga do Alvinegro será formada por Luiz Otávio e Tiago Pagnussat

O zagueiro David Ricardo não foi relacionado para o Clássico-Rei desta quarta-feira, 29, pela semifinal da Copa do Nordeste. O defensor do Vovô apresentou um quadro viral e foi cortado do duelo. Dessa forma, a dupla de zaga da equipe será formada por Luiz Otávio e Tiago Pagnussat.

Conforme divulgado pelo boletim médico do clube, nenhum outro atleta está no departamento médico. O atacante Hygor, que estava em fase final de recuperação por uma lesão na coxa esquerda, já finalizou a transição e foi relacionado pela segunda vez após retornar da contusão.

Números de David Ricardo em 2023

David Ricardo assumiu a titularidade do Ceará em 2023 e não largou mais o posto. Ele realizou 15 jogos no ano, sendo 13 entre os 11 iniciais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste recorte, ele balançou as redes duas vezes, uma pelo Estadual, contra o Ferroviário, e outra pelo Nordestão, diante do Sport.



Tags