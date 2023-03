Ceará x Atlético-BA ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Repórter do caderno de Esportes

Jogo da Copa do Nordeste 2023 entre Ceará e Atlético-BA será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário e provável escalação

Ceará e Atlético-BA se enfrentam hoje, quarta, 22 de março (22/03), pela 8ª rodada da Copa do Nordeste 2023. A partida será disputada na estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming OneFootball e no serviço de pay-per-view Nosso Futebol. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em relação ao histórico de encontros entre as equipes, o retrospecto é favorável ao Alvinegro, responsável por vencer a única partida que os times fizeram entre si. A ocasião aconteceu na Copa do Nordeste de 2022, quando o clube cearense derrotou o time baiano fora de casa por 1 a 0, pela fase de grupos daquela edição do certame.

Para o duelo, Gustavo Morínigo terá praticamente todo elenco à disposição. As ausências seguem por conta do atacante Hygor Cléber, que está lesionado. O lateral-direito Warley deixou o departamento médico e treinou normalmente durante a atividade de apronto para o jogo, indicativo de que o atleta pode figurar entre os relacionados. (Com Mateus Moura)



Ceará x Atlético-BA ao vivo: onde assistir à transmissão

OneFootball: serviço de streaming

serviço de streaming Nosso Futebol: Serviço de pay-per-view

Copa do Nordeste 2023 - Ceará x Atlético-BA

Escalação provável

Ceará

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Luiz Otávio, David Ricardo e Formiga; Caíque, Arthur Rezende e Jean Carlos; Janderson, Vitor Gabriel (Álvaro) e Erick (Luvannor). Técnico: Gustavo Morínigo

Atlético-BA

4-3-3: Fábio Lima; Kauã, Caíque, Lucas Luan e Matheus Sabiá; Gilberto, Leandro Sobral e Gustavo; Edson, Eydison e Adriano Michael Jackson. Técnico: Rodrigo Chagas

Quando será Ceará x Atlético-BA

Hoje, quarta, 22 de março (22/03), às 21h30min

Onde será Ceará x Atlético-BA

Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE)

