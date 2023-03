Ceará x Iguatu ao vivo pelo Campeonato Cearense 2023; siga transmissão

Ceará e Iguatu se enfrentam hoje, 18, às 16 horas, na Arena Castelão (CE), em partida válida pelo jogo de volta das semifinais do Campeonato Cearense 2023. Siga transmissão ao vivo da rádio O POVO CBN

O Ceará tem nova decisão neste sábado, 18, às 16 horas, pelas semifinais do Campeonato Cearense. O Alvinegro recebe o Ituano, na Arena Castelão, em Fortaleza, pelo duelo de volta da competição. Acompanhe a transmissão do jogo com narração da Rádio O POVO CBN.

Ceará x Iguatu ao vivo: ouça via Youtube



Escalações de Ceará e Iguatu

Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

4-3-3: Richard; Michel Macedo, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Danilo Barcelos; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Vitor Gabriel e Erick. Técnico: Gustavo Morínigo.

Iguatu



4-3-3: Marcelo; João Antônio, Regineldo, Max Oliveira e Guidio; Wender, Caxito e Dedeco; Luís Soares, Pedrinho e Thiaguinho. Técnico: Washington Luiz.

Como Ceará e Iguatu chegam para o jogo



Em virtude da logística para o jogo contra o Ituano pela Copa do Brasil, que aconteceu em São Paulo, o Ceará não teve muito tempo de preparação para encarar o Iguatu. O Vovô se reapresentou nesta sexta-feira, 17, no CT Carlos de Alencar Pinto, onde realizou o único treinamento antes da semifinal pelo Campeonato Cearense. O Azulão, por outro lado, teve a semana inteira livre para planejar e realizar atividades com foco no Vovô.

Para a partida, o treinador Gustavo Morínigo contará comduas ausências, são eles os lesionados Hygor Cléber e Warley, que estão realizando tratamento no departamento médico do Alvinegro. Em contrapartida, o zagueiro Luiz Otávio, após longo período fora dos gramados, e Chay, desfalque no duelo contra o Ituano por opção técnica, devem figurar entre os relacionados.

Algoz em 2022, quando eliminou o time de Porangabuçu nas quartas de final do estadual, o Iguatu quer surpreender novamente. A tarefa não é simples, sobretudo pela diferença técnica e orçamentária entre os clubes, mas a equipe do interior já provou que pode, sim, sonhar alto. O histórico de confrontos, inclusive, é favorável ao Azulão, que possui duas vitórias contra uma do Ceará, além de três empates.

Tags