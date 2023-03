Ceará enfrenta Grêmio fora de casa em busca de 1ª vitória no Brasileirão Feminino

Partida ocorre neste sábado, 18, às 18 horas, no estádio Airton Ferreira, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, e terá transmissão da Grêmio TV

O Ceará volta a campo pelo Brasileirão Feminino A1 neste sábado, 18, diante do Grêmio. Em busca da primeira vitória na temporada, as Alvinegras jogam diante do Tricolor Gaúcho às 15 horas, no estádio Airton Ferreira, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul. A partida é válida pela quarta rodada da competição nacional e terá transmissão da Grêmio TV.

Até o momento, o Vovô possui a pior campanha do certame. Após três rodadas, além de não somar nenhum ponto, o time comandado por David Lopes tomou 26 gols e ainda não balançou as redes. Na lanterna, ele é acompanhado do Real Ariquemes-RO, que também ainda não somou pontos, não fez gols e foi vazado em 17 oportunidades.

Após a goleada diante do Corinthians na primeira rodada, o Ceará havia mostrado uma evolução diante do São Paulo, apesar do revés por 2 a 0. Na última rodada, entretanto, diante do Bahia, as Alvinegras voltaram a sofrer uma grande goleada, quando diante de falha defensivas e pouco preparo físico, foram superadas em 10 a 0 pelo Bahia.

O Adversário Grêmio ocupa a 10ª colocação na competição. Em três rodadas, quatro pontos foram somados com uma vitória, uma derrota e um empate. O único revés aconteceu no último jogo, quando o grupo gaúcho foi superado pelo Corinthians por 4 a 0 fora de casa. Já o único triunfo ocorreu justamente em casa, quando as Gurias Gremistas bateram o Atlético-MG por 2 a 1.

Para o duelo, o Ceará conta com um novo reforço. Anunciada nesta sexta-feira, 17, a meia Bárbara, com passagens por Real Brasília e São José-SP está disponível para o embate. Já o Grêmio está com alguns desfalques. As laterais-direitas Sinara e Thaiane, além das atacantes Dani Barão e Gabizinha estão no departamento médico do clube, bem como a goleira Lorena. Com isso, elas não devem participar do duelo.

